FOOTBALL Et voilà comment on passe à côté d'un quart de finale de Ligue des champions...

Samir Nasri a été expulsé pour un mini coup de tête sur Vardy lors de Leicester-Séville (2-0) en 8e de finale retour de Ligue des champions, le 14 mars 2017. - Rui Vieira/AP/SIPA

Il est là, l’invité surprise des quarts de finale de la Ligue des champions. Défait 2-1 à l’aller en Andalousie, Leicester a maîtrisé le FC Séville mardi soir en 8e de finale retour (2-0) pour poursuivre sa belle aventure. Les Sévillans peuvent avoir des regrets, rien n’a fonctionné pour eux. Et le moins que l’on puisse, c’est qu’ils n’ont pas été aidés dans l’affaire par leurs Français, Samir Nasri, Adil Rami et Steven N’Zonzi.

Acte 1, la relance plein axe de Rami

En difficulté pendant tout le match face au pressing constant de Vardy et d’Okazaki, le défenseur a été directement à l’origine du second but anglais. Son dégagement raté de la tête, plein axe, a permis à Albrighton d’ajuster tranquillement une volée pour inscrire le but de la qualif' (54e).

Acte 2, le pétage de câble de Nasri

Plutôt bon et entreprenant,le meneur de jeu n’a pas su maîtriser ses nerfs alors que son équipe avait bien besoin de lui, à l’entrée du dernier quart d’heure. Provoqué par Vardy, il n’a pas su résister à la tentation et est venu coller son front contre celui de l’Anglais. Deuxième carton jaune synonyme de carton rouge, et une grosse colère du Français au moment de sortir du terrain.

Acte 3, le penalty raté de Nzonzi

On joue la 78e minute, Schmeichel dégomme Vitolo dans la surface. Penalty pour Séville, qui peut arracher une prolongation. Steven N’Zonzi se présente et… décroche une frappe toute molle sur sa droite, facilement stoppée par le gardien danois. « Les choses auraient pu être différentes si on avait eu un autre tireur mais nous sommes allés avec celui que nous avions sur le terrain », a commenté coach Sampaoli après la rencontre. Quand ça veut pas…

