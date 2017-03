Sport

FOOTBALL C'est parti pour les huitièmes de finale retour, et pas avec n'importe quels matchs...

Le Real Madrid de Ronaldo, face à Naples, et le Bayern Munich de Robben, face à Arsenal, sont bien partis pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. - Zemanek/BPI/Shutterstoc/SIPA

N.C.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

NAPLES - REAL MADRID

ARSENAL - BAYERN MUNICH

Coup d'envoi 20h45

20h26: A noter que même quand il faut remonter 4 buts, Wenger ne met pas Sanchez et Giroud ensemble sur le front de l'attaque. On a le droit de penser que c'est dommage. LE Chilien est bien titulaire, en tout cas, après la punition du week-end dernier.

20h25: Direction Londres, pour Arsenal-Bayern. On suivra a priori un peu moins ce match, puisque c'est cuit pour le suspense... Mais au cas où les Gunners mènent 3-0 à la 25e, promis on rééquilibrera les choses.

20h23: 4-3-3 aussi pour le Real, avec la BBC de retour.

20h21: Alors, les compos... On commence par Naples, justement. Mertens en numéro 9, comme d'hab' cette année. Et callejon qui voudra sûrement en planter un petit.

[En direct et en exclusivité] UEFA Champions League

> Naples - Real Madrid sur beIN SPORTS 1

> Composition Naples #NAPRMA pic.twitter.com/82uk2ymM9M — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 7, 2017

20h18: Franchement, vu qu'en ce moment le Real s'amuse à en prendre trois contre le premier Las Palmas venu, on est vraiment pas l'abri d'une soirée de folie à San Paolo. J'espère en tout cas !

20h16: Avant de parler compos, un petit mot sur l'ambiance de MALADE annoncée à Naples. Quatre heures avant le coup d'envoi, il y avait déjà près de 10.000 au stade. Complètement dingue.

Non il n'est pas 20h40, mais juste17h30 et c'est confirmé, les napolitains sont complètement fous. Et moi j'adore 😜😂 https://t.co/mooKXwwBKl — Thierry Cros (@tcros) March 7, 2017

20h14: Et hop, de retour parmi vous. Par respect pour la gastronomie française, je ne vous dirai pas ce que j'ai mangé...

19h45: Allez, je vais manger un petit truc et on se retrouve dans une petite demi-heure pour discuter de tout ça, et suivre ces deux matchs ensemble. A tout' !

19h45: Et puis un petit quelque chose sur les déclas de Hamsik hier en conf de presse avant le Real. Le capitaine du Napoli est comme son public, chaud patate.

Naples-Real Madrid: Ça s'annonce bouillant! «On va entendre le stade hurler jusqu'à Turin», promet Hamsik https://t.co/eQr3Mq1c1R pic.twitter.com/wzJi0AxNaH — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 6, 2017

19h45: Un peu de lecture sur les matchs du soir, pour se mettre dans l'ambiance. Tout d'abord un pap sur la fin annoncée de Wenger à Arsenal. Rien n'est fait, mais ça ne sent pas très bon pour tonton Arsène.

Arsenal-Bayern Munich: Ça fait mal au coeur, mais cette fois ça sent vraiment la fin pour Arsène Wenger https://t.co/Xx4U3qr8st pic.twitter.com/7TxME6FY86 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 7, 2017

19h45: Enfin, ça c'est mon ressenti. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, je suis ouvert à la discussion.

19h45: On repart fort avec les deux rencontres de ce soir, Naples-Real Madrid et Arsenal-Bayern Munich. A priori là comme ça on se dit que c'est du cuit pour les Madrilènes et les Munichois, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Notamment au stade San Paolo. Zidane et ses troupes encaissent pas mal de buts en ce moment en Liga, et si ça commence à tourner dans le bon sens pour les Italiens, qui sait où ça peut nous emmener. En revanche pour les Gunners, difficile d'imaginer qu'ils puissent coller un 4-0 au Bayern...

19h45: YOOOOOOO LES GENS ! Tout va bien ? On est reparti pour deux belles semaines de Ligue des champions, et franchement on est ravi. Les matchs aller ont été énormes, on attend au moins autant de ces deuxièmes manches décisives.

Aaaaaah, on a failli attendre. La Ligue des champions vient égayer notre semaine, avec le début des huitièmes de finale retour ce mardi. Franchement, on avait hâte, vu comme les matchs aller nous avaient régalés. Ça repart fort dès ce soir avec deux superbes affiches, Naples-Real Madrid et Arsenal-Bayern Munich. Evidemment, la qualification paraît acquise aux Madrilènes et (encore plus) aux Munichois, respectivement vainqueurs 3-1 et 5-1 chez eux il y a trois semaines. Mais il ne faut jurer de rien, notamment du côté de Naples où si ça se goupille dans le bon sens pour les Italiens, on pourrait vivre une soirée mémorable.

>> Rendez-vous aux alentours de 20h15 pur se chauffer gentiment jusqu’au coup d’envoi de ces deux rencontres, qu’on suivra en même temps.

