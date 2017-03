Sport

FOOTBALL Le Gabonais a arboré une jolie virgule dans ses cheveux, ce week-end (et ce n'est pas vraiment le même sponsor que celui du club)...

Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé avec Dormtund contre Leverkusen (6-2), le 4 mars 2017. - Friso Gentsch/AP/SIPA

N.C.

On a parlé de ça au moins autant que de son doublé, samedi, après le carton de Dortmund face au Bayer Leverkusen (6-2). Pierre-Emerick Aubameyang a très fortement contrarié son club ce week-end, à cause de… sa coiffure. Le Gabonais a en effet arboré une nouvelle coupe faisant apparaître une virgule rouge au niveau des tempes. Pas vraiment une riche idée cette réplique exacte d’une célèbre marque américaine, alors qu’au Borussia on apprécie plutôt les félidés.

Aubameyang lució un corte de pelo con el logo de Nike en rojo (foto). El sponsor del club es Puma. No gustó y no lo dejarán volver a hacerlo pic.twitter.com/85EzVohWKt — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) March 5, 2017

« C’est le logo de son sponsor personnel. Ce n’est pas du tout de notre goût, a dit après la rencontre le directeur sportif du club, Michael Zorc, à Bild. Il n’a pas intérêt à recommencer, cela ne se fait pas. » L’attaquant risque une belle amende. D’autant qu’il n’en est pas à sa première incartade cette saison. En novembre, il avait été sanctionné après avoir passé une soirée à Milan sans l’autorisation de son club.

