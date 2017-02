Sport

FOOTBALL L'attaquant argentin a pris un jaune pour simulation...

Sergio Agüero s'écroule lors du match entre Manchester City et Monaco le 21 février 2017. - Paul ELLIS / AFP

R.B.

On a beau regarder en boucle le ralenti, il paraît toujours aussi difficile de se faire un avis tranché. On joue la 35e minute de ce Manchester City-Monaco, juste après l’égalisation monégasque signée Radamel Falcao. Lancé dans la surface, Sergio Agüero s’écroule alors qu’il tente d’effacer le gardien du club de la Principauté Danijel Subasic. Et alors qu’on s’attend au penalty pour les Mancuniens, l’Argentin prend un jaune pour simulation.

Car pour l’arbitre de ce huitième de finale de Ligue des champions, Mateu Lahoz, l’avant-centre s’est jeté avant le contact avec le gardien croate. La décision a rendu dingue Agüero et son entraîneur Pep Guardiola et a eu son importance puisque quelques minutes plus tard, Mbappé donnait l’avantage aux Monégasques. Mais bon, ça n’avance pas plus le débat.

