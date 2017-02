Sport

FOOTBALL Bernardo Silva et ses potes veulent accrocher les hommes de Pep Guardiola en Angleterre...

Bernardo Silva et Radamel Falcao lors du match entre le PSG et Monaco le 29 janvier 2017. - FRANCK FIFE / AFP

CITY-MONACO: Coup d'envoi à 20h45

20h18: Il va nous faire rêver le petit, je vous le garantis.

📊 @KMbappe a marqué 8 buts lors de ses 7 dernières titularisations toutes compétitions confondues avec l'@AS_Monaco. #CITYASM pic.twitter.com/ZYqc0akUvN — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 21, 2017

20h: Comme d'habitude, vous avez le droit de venir vous exprimer dans les commentaires. Voire l'obligation.

19h45: Côté Manchester City, on se pointe avec une charnière Stones-Otamendi. Rien d'insurmontable donc.

19h45: ON A LES COMPOS. Surprise dans les rangs monégasques où Kylian Mbappé est titulaire en pointe à la place de Germain. Je sens que le gamin de 18 piges va tout défoncer ce soir.

🇮🇩AS MONACO 🇮🇩

🔴11 OFFICIEL 🔴#MCIASM



Subasic



Sidibé

Glik

Raggi

Mendy



Bakayoko

Fabinho

Lemar

Bernardo



Falcao (C)

Mbappé#Daghe 👊 — 🇫🇷 lolo 🇲🇨 (@lolo_drd) February 21, 2017

19h45: Les supporters monégasques sont déjà bouillants sur les réseaux en tout cas.

H-6 avant que Raggi mette Aguero dans sa poche #CITYASM #MCIASM — RomaGiu (@RomaGiu1) February 21, 2017

19h45: Notre envoyé spécial a pris des nouvelles de l'intégration mancunienne de Pep Guardiola. Lisez moi ça.

City-Monaco: On pouvait en douter, mais entre Guardiola et l’Angleterre, ça a l’air de bien se passer https://t.co/eR9NXwliLO pic.twitter.com/v7TzSf87Wn — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 21, 2017

19h45: Une semaine après la démonstration du PSG contre le Barça, voici notre autre espoir de belle épopée en Ligue des champions qui se profile. Sorti premier de son groupe, Monaco se frotte à Manchester City et commence son huitième de finale aller par un déplacement en Angleterre. On mise sur la meilleure attaque d'Europe, emmenée par Falcao et Bernardo Silva pour nous faire rêver, et prendre une option sur les quarts de finale. Et deux ans après Arsenal, ça nous ferait plaisir de voir cet ASM nous sortir un autre club de Premier League. Allez les gars.

