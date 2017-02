Sport

FOOTBALL Les hommes de Jean-Michel Aulas ont fait de la C3 un objectif prioritaire...

Alexandre Lacazette fête un but à Guingamp le 11 février 2017. - FRED TANNEAU / AFP

R.B.

ALKMAAR-OL: 0-0

10e: Va falloir tous les attraper du coup.

8e: Vous voyez le gardien d'Alkmaar Tim Krul. C'est celui qui était entré en quart de finale du Mondial 2014 JUSTE pour les tirs au but. Je vous rafraichis la mémoire.

6e: Ca fait plaisir, on sent déjà les Lyonnais tournés vers l'offensive. C'était d'ailleurs un peu chaud sur ce corner..

3e: Oui bon, c'est pas la Ligue des champions. On sait, mais on va faire avec. Courage.

"CE SONT DES TOOOOOOOOCARDS / SIE SIND SCHEIßE / THEY'RE JUST BETTER THAN METZ !"



Frissons au moment de l'hymne de l'Europa League. #AZOL — Zénon Zadkine (@ZenonZadkine) February 16, 2017

1ere: ET C'EST PARTI.

18h: Alors que l'on a les compos. Cornet et Ghezzal sont donc laissés sur le banc, l'OL se pointe en 4-4-2 avec Darder en dix. Mouais...

18h: Vous ne connaissez pas Alkmaar? YouTube est votre ami et vous offre cette visite dans les rues de la ville.

18h: Pendant que ses supporters le taillent, Alexandre Lacazette est honoré d'un rap par un artiste parisien. Venez en savoir plus par ici.

OL: Un rappeur parisien consacre une chanson à Alexandre Lacazette, «un grand artiste» https://t.co/M9to0k50Kd pic.twitter.com/bF0Wv5bHBn — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) February 16, 2017

18h: Le podium de Ligue 1? Ca sent le roussi après quatre défaites sur les six matchs de championnat de 2017 pour l'OL. Coup de pot, voici l'heure des retrouvailles avec l'Europe avec les 16es de la Ligue Europa où les Lyonnais ont hérité des Néerlandais de l'AZ Alkmaar. En théorie, Fekir et compagnie ont tout ce qu'il faut pour ramener une victoire des Pays-Bas et prendre une belle option sur la qualification pour les 8es. Mais bon, vu ce qu'ils nous sortent depuis le début de l'année, on est en droit d'être un poil inquiet.

