Hatem Ben Arfa à la lutte contre Franck Beria, le 7 fevrier 2017. - THOMAS SAMSON / AFP

PSG - Lille: 2-1

Cavani (70e), Lucas (92e) ; De Preville (85e)

93': C'est terminé ! Quelle fin de match. Paris s'en sort par un petit miracle, un miracle hors-jeu d'ailleurs. Le PSG reste à 3 points de Monaco, la suite au prochain épisode.

92': Bon Lucas était clairement hors-jeu sur ce but... Ca va faire causer.

92': Le PSG est sauvé des eaux! Oh lala quelle fin de match folle...

91': LE BUUUUT DU PSG !!!!!!!!!!!!!!!!! Oh le boulot de Matuidi qui tire en se retournant. C'est contré et ça revient d'abord sur Cavani puis sur Lucas !

88': Le PSG pousse pour essayer d'arracher la victoire... Fallait y penser avant.

86': Quel cadeau incroyable du PSG... En faisant des erreurs comme ça, tu peux pas être champion...

85': L'ERREUR D'AREOLA !!!! OH C'EST PAS POSSIBLE ! IL JOUE TORP FACILE ET SE FOUT DEDANS TOUT SEUL !! 1-1 De Preville pousse au fond

83': Beaucoup hors-jeu ce soir Cavani. Level Zlatan à peu près.

81': Incroyable révolte des Lillois ! Ils ont mis le pied dans le camp parisien. Pendant 5 secondes.

77': Paris fait tourner le ballon, forcément... Les Lillois ne se découvrent pas non plus. Apparemment 1-0 ça leur convient.

74': Autant vous dire que maintenant voir Lille égaliser bon, j'y crois moyen. Les mecs ont rien fait du match.

71': Et donc le seul centre qui marche ce soir c'est un centre contré...

70': PAS DEUX FOIS POUR CAVANIIIIII !!!!!!!!!! La tête au deuxième poteau qui trompe Enyeama!

68': Et cette fois c'est Cavani qui croise trop sa tête. Ca commence à faire beaucoup pour Paris.

66': LUCASSSS !!!! Le sauvetage de Basa devant son gardien!

64': Emery tente Lucas maintenant, c'est Draxler qui sort.

62': Popop la manchette d'Enyeama! Mais comment les Lillois s'en sortent?

60': Ah merci Canal pour la stat: 24 centres, 0 réussi. Dur.

59': Rabiot remplace Ben Arfa, pour apporter un peu de physique au milieu.

57': Lille peut vraiment tenir 90 minutes comme ça? J'ai envie de dire oui tant que les Parisiens se décident pas à centrer correctement. Maxwell c'est horrible ce soir.

54': Je sais pas si j'ai déjà vu une équipe avec autant de gauchers que le PSG ce soir. Matuidi, Di Maria, Maxwell, Kimpembe, Motta, Ben Arfa, 60% des joueurs de champ.

52': Par contre il est toujours trop gentil sur ses tirs... Ca c'était un cadeau pour Enyeama.

50': Pas trop mal Di Maria ce soir. Je l'ai suffisament défoncé en début de saison pour dire quand il fait un bon match.

47': Oh bah frappe de Ben Arfa repoussée par Enyeama, on est reparti sur les mêmes bases !

46': C'est reparti !

45': C'est la mi-temps ! Le PSG est tenu en échec par un Lille ultra défensif.

41': Franchement je sais pas si quelqu'un veut compter le nombre de centres du PSG... Et ceux qui ont fini sur une occasion, mais le ratio est faiblard.

38': Bon bah elle était là l'occasion de Lille...

37': Popopop l'occasion pour Lille ! 0 ballon mais un corner et une bonne tête stoppée par Areola. Oui oui, Areola a fait un vrai arrêt.

35': Avalanche de centres côté PSG, mais c'est rarement bien donné

33': Il est parti pour nous faire un vrai match, Enyeama.

31': La heat map, c'est là où les joueurs sont le plus sur un terrain. Celle de Lille fait mal...

La heatmap lilloise. Comment dire... pic.twitter.com/1uc5j73kCH — David Wall (@1DavidWall) February 7, 2017

29': OH BEN ARFA !!!! Il a décollé toute la défense de Lille et frappe du droit. Ca passe tout près de la lucarne ça... Belle action d'Hatem.

26': On voit pas beaucoup Eden Hazard ce soir, il manque côté lillois

23': Wow encore le centre de Di Maria fort... Bien dégagé par Soumaoro.

20': Lille défend à 10 derrière mais défend correctement. Même quand les Pariens mettent de la vitesse y a toujours un pied qui traine.

17':Et cette fois c'est Ben Arfa qui tire, à côté...

16': Oh la bonne tête de Cavani sur un mouvement à 3 ! Mais 1) Enyema l'avait stoppée 2) y avait hors-jeu

15': Encore un centre dangereux de Di Maria, le plus en vue pour l'instant...

13': 81% !!! de possession pour Paris.

11': La bonne cacahuète de Di Maria mais Enyema repousse... Heureusement pas sur Cavani, qui trainait dans le coin.

9': Rohlala c'est abusé Lille joue à 30 derrière... La soirée va être longue.

6': Oh Aurier ! Il était à deux doigts de pousser au fond ce coup-franc... Mais ça passe à côté.

4': Quand les latéraux du PSG montent, le PSG joue à 6 attaquants c'est n'importe quoi.

lol3 | 07.02.2017 à 20:52

Draxler, Ben Arfa, Di Maria si ça s'entend bien, ça peut faire très mal !

>> C'est toute la question. La dernière fois que Ben Arfa et Di Maria ont joué ensemble, ils ne voulaient pas se faire de passes.

2': 1'40 de possession d'entrée pour le PSG. Et une belle passe pour Di Maria, hors-jeu et contré, de toute façon.

1': C'est parti !!!

20h58: La première nouvelle du soir c'est que Monaco a gagné face à Montpellier et possède désormais 6 points d'avance sur Paris. Le PSG DOIT GAGNER.

20h05: Première info pour les amoureux du jeu: Ben Arfa est titulaire. Avec Draxler et Di Maria. Ca risque de jouer côté PSG.

La composition pour recevoir Lille ce soir au Parc ! #PSGLOSC pic.twitter.com/msRUPQtsZt — PSG Officiel (@PSG_inside) February 7, 2017

20h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr! Le PSG reçoit Lille au Parc des Princes. Un match à vivre en live avec nous.

Paris n'a plus vraiment le choix. S'il veut rester dans la course au titre de champion de France, il ne va pas falloir laisser beaucoup de points en route. A commencer par tout ce qui est à domicile, et particulièrement Lille, qui ne fait pas très peur de haut de sa 12e place. Et même si Gerard Lopez est arrivé avec son argent et une palanquée de recrues, la défaite face à Lorient samedi confirme les difficultés actuelles du Losc... Bref, c'est pas gagné pour Lille.

>> On se retrouve un peu avant 21h pour ce dernier match du jour...

