FOOTBALL Le joueur a été décevant à Caen, mais certains internautes sont allés beaucoup trop loin...

Jérémy Morel lors du match entre le Dinamo Zagreb et Lyon le 22 novembre 2016. - AFP

Se faire prendre à partie par les supporters sur Twitter après un match décevant, ça fait partie du jeu. Mais aussi décevant Jérémy Morel a été lors de la défaite de l’OL à Caen dimanche (3-2), rien ne justifiait le déchaînement de haine de certains supporters lyonnais à son égard sur les réseaux sociaux. Un lynchage dénoncé par le joueur dimanche soir sur son compte Twitter.

Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l'@OL — Jérémy Morel (@jmorel15) January 15, 2017

« Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner, écrit l’ancien défenseur de l’OL. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l’OL. » On préfère largement la petite passe d’armes entre les Normands et les Lyonnais sur Twitter à l’issue du match.

