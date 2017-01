Lyon

FOOTBALL Les Lyonnais doivent l'emporter en Normandie ce dimanche (17 heures) pour rester au contact du podium...

Le doublé d'Alexandre Lacazette a permis à l'OL de revenir à la hauteur de Caen. / JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Jérémy Laugier

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Caen-OL 3-2 (Cornet contre son camp 8e, Santini 29e et 61e pour Caen; Lacazette 35e sur penalty, 44e pour Lyon).

77e : L'OL vient de frôler la correctionnelle. Sur un coup franc de Bazile, le ballon passe devant tout le monde, et entre les jambes de Mapou Yanga-Mbiwa avant de filer juste à côté du but de Lopes, tout heureux sur le coup.

74e: Quelle entrée de Sergi Darder, grosse frappe d'entrée bien repoussée par Vercoutre.

73e : Côté Caen, le prometteur Karamoh, passeur décisif aujourd'hui est remplacé par Bazile.

72e : Bruno Genesio tente un double-coup en effectuant ses deux derniers changements: Darder et Rybus remplacent Valbuena et Morel.

A noter que Jérémy Morel est en TT Lyon sur Twitter, et pas forcément pour de bonnes raisons comme vous pouvez le voir...

Je préfère aligner un pack de lait que Jérémy Morel. — Eddy Fleck (@eddy_fleck) January 15, 2017

Heureusement que Morel est censé être bon en phase défensive et pas laisser le mec centrer facilement. — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) January 15, 2017

#SMCOL Morel c'est la plus belle histoire du foot: être aussi mauvais et avoir joué pour l'OM et l'OL, ça c'est de la réussite. — Jeff Mailfert (@JeffMailfert) January 15, 2017

65e : Aïe aïe aïe, l’OL réagit enfin avec une frappe au-dessus de Fekir puis surtout une autre tentative complètement dévissée de Lacazette. Ça va être compliqué de revenir au score une nouvelle fois…

61e : A l'origine, Julien Féret a encore régalé bien comme il faut, avant un superbe centre en demi-volée de Karamoh, profitant des largesses de Morel sur le côté gauche lyonnais. Le buteur croate Ivan Santini a tranquillement trompé Lopes de la tête (3-2).

61e: Ivan Santini redonne l'avantage à Caen (3-2) !

57e : Clairement moins de folie dans ce début de 2e mi-temps. A la limite, on peut signaler un centre fort contré de Lucas Tousart, mais sans souci pour Vercoutre (2-2).

50e : Caen est bien décidé à reprendre avec autant d'envie qu'en 1ere mi-temps. Guilbert est d'emblée très dangereux dans la surface lyonnaise.

Sur beIN Sports, Bruno Genesio pointe une entame de match « catastrophique » et explique que Diakhaby souffre « d’un coup à la cheville ».

46e : C'est reparti pour ce match assez fou à Caen (2-2).

Même s'ils ont longtemps été dominés dans l'engagement, les Lyonnais finissent la mi-temps avec le même nombre de tirs que Caen et surtout avec 64% de possession de balle. Comme quoi...

A noter que le parcage lyonnais a été impliqué sur l'épisode des pétards en première mi-temps. Un épisode qui prend un sens particulier après l'épisode Metz-OL...

coucou @JM_Aulas , le tarif c'est match gagné sur tapis vert c'est ça ? #SMCOL https://t.co/Rv9e82roHl — Casque Kader (@FromCaenToParis) January 15, 2017

45e: 2-2 à la mi-temps et c'est quand même un sacré match de dingue sous la pluie. L'OL s'en sort incroyablement bien au vu de sa première demi-heure en tout cas.

44e: Alexandre Lacazette égalise ! Doublé après une belle ouverture de Tolisso et un enchaînement parfait de Cornet, qui se rachète (2-2).

Les supporters adverses sont souvent un brin relous avec les penaltys pour l'OL (c'était le 9e aujourd'hui cette saison) mais bravo à We are Malherbe.

TUTU TUTU TUTUTT TUTU TUTU TU TUTT #SMCOL pic.twitter.com/MgSvkAc0g6 — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) January 15, 2017

41e: Les pétards font leur apparition dans les tribunes de D'Ornano.

39e: Le problème, c'est que Nkoulou est passé de la cave à la CAN et Mammana est lui aussi blessé. C'est Lucas Tousart qui le remplace et Gonalons qui recule sur le terrain (2-1).

39e: Coup dur pour l'OL avec la blessure de Mouctar Diakhaby au genou après un tacle. Ca semble assez grave...

35e: Penalty, cette fois pour les Lyonnais pour une main en pleine surface. L'incontournable Lacazette transforme (2-1).

32e: Tête sur la transversale de Diakhaby (2-0) ! Rien ne sourit à l'OL jusque-là.

29e: Santini double la mise sur penalty en prenant à contre-pied Lopes (2-0).

28e: Gonalons est en retard et accroche Delaplace dans la surface.

28e: PENALTY POUR... CAEN !

25e : Enfin une occasion pour l'OL: Valbuena sert vite Lacazette mais celui-ci écrase un peu sa frappe du pied gauche, trop croisée (1-0).

24e : Sinon Julien Féret va régaler la Ligue 1 jusqu’à 50 ans ?

Gonalons qui se fait doser par Féret, qui a 45 ans.



Allez fais rentrer Tousart — Tim ♫ (@_The_Loner) January 15, 2017

22e: L'OL souffre comme rarement depuis deux mois, Maxime Gonalons le premier.

18e: La densité caennaise au milieu du terrain (3-4-3) pose de gros problèmes à l'OL, dont le 4-2-3-1 ressemble surtout à un 4-2-4 vu le profil de Cornet, Valbuena et Fekir.

14e : L’OL se fait rentrer dedans au milieu, Fekir et Gonalons boitent… Bref, jusqu’ici tout va bien pour les Lyonnais.

11e: Les trolls sont de sortie, pas de souci.

Le truc marrant c'est que dans l'autre surface Cornet aurait raté. — Max (@TehMaxx) January 15, 2017

10e : Ça fait quand même plus d’un an que l’OL n’avait pas inscrit un but contre son camp en Ligue 1.

Cornet premier joueur de L'OL à inscrire un but contre son camp en L1 depuis Gonalons le 27 novembre 2015(OL 2-4 Montpellier ) — Stats Foot (@FekirNabilon69) January 15, 2017

8e: BUT POUR CAEN ! Maxwel Cornet se déchire sur un bon centre de Delaplace. Sous la pression de Rodelin, l'attaquant qui s'est retrouvé arrière droit sur le coup ouvre le score... pour les Normands (1-0).

6e: Certains supporters lyonnais ne s'inquiètent vraiment pas. Lopes semble parti pour avoir du boulot.

3e: Ouh la parade déjà bien folle d'Anthony Lopes qui se détend sur un superbe coup france de Ronny Rodelin. Clairement la première occase du match (0-0).

1ere: Bon bah moins d'1 minute de jeu et déjà une première semelle de Frédéric Guilbert sur Nabil Fekir. Carton jaune logique. Caen tient à envoyer un message à Fekir et l'OL visiblement (0-0).

17h : C'est parti à Caen !

16h58: La slackline d'avant-match inspire déjà les supporters caennais.

16h52 : La deuxième pour l’OL, c’est cet improbable nul entre Nice et Metz (0-0), qui offre l’opportunité aux Lyonnais de revenir à 7 points des Niçois (avec toujours un match en moins).

EN DIRECT. Nice-Metz: Les Aiglons doivent confirmer sans Balotelli et Belhanda... https://t.co/Sup81RXzuI pic.twitter.com/Oc0iAXdnPG — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 15, 2017

16h50 : La première info de la journée, c’est que Bruno Genesio vient de confirmer sur beIN Sports que le recrutement de Memphis Depay (Manchester United) était en bonne voie : « C’est une priorité, il manque juste l’accord ».

16h45 : Hello les gens, on va rentrer tranquillement dans ce Caen-OL par ici. Le coup d'envoi aura lieu dans 15 minutes.

16h13 : La compo caennaise vient de tomber également. Revenu de blessure en Coupe de France après un claquage fin novembre, l'ancien Lyonnais Rémy Vercoutre gardera bien à nouveau les cages du Stade Malherbe.

16h10 : Pour info, c'est le jeune latéral Jordy Gaspar qui a été sorti du 1er groupe lyonnais de 19 joueurs pour ce match à Caen.

#SMCOL, le banc lyonnais : Gorgelin, Jallet, Rybus, Darder, Ferri, Tousart, Mateta. — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2017

16h05 : Pas vraiment de surprise dans la compo lyonnaise du jour. C’est presque la même que la semaine passée en Coupe de France face à Montpellier, avec en plus le retour de blessure de Corentin Tolisso, qui prend la place de Lucas Tousart.

16h : L’OL n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à l’excellent compte We are Malherbe, dont la salutation d’avant-match devenue culte a rarement porté chance aux Caennais face à Lyon.

16h : Heureusement, malgré tout cet enjeu, le trash-talking est de sortie entre les comptes Twitter des deux clubs. Ça met un peu plus de piquant, non ?

Ca se chambre tranquillement avant le match pic.twitter.com/tDRMrWsZTj — Chang VIII (@Olimas99) January 15, 2017

16h : Les Lyonnais, actuellement 4es à 8 points du podium (avec 2 matchs de moins que le PSG), sont plutôt en forme. C’est loin d’être le cas du Stade Malherbe, inquiétant barragiste (seulement 18 matchs au compteur aussi) avec 1 seul succès (contre Metz) sur les 6 derniers matchs en L1.

16h : Pour vous mettre en appétit, à une heure du coup d’envoi, on a décidé de se replonger sur la performance qu’avait réalisée Nabil Fekir, en août 2015, pour son dernier match à D’Ornano (0-4 et un triplé à la clé). Vous vous souvenez sans doute de ce deuxième but, sur lequel il a tout fait au défenseur caennais Chaker Alhadhur.

OL: Avouez-le, vous avez hâte de revoir Nabil Fekir à Caen, où il avait «mis la misère à lui tout seul» https://t.co/U6gesnxDIc pic.twitter.com/NMAsECQ3rp — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 15, 2017

16h : Mine de rien, Lyon a remporté 8 de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Depuis un mois, le succès mérité en Ligue 1 à Monaco (1-3) et la démonstration en Coupe de France dimanche dernier contre Montpellier (5-0) semblent même avoir validé un vrai changement de braquet. Une nouvelle confirmation est attendue ce dimanche à Caen, à partir de 17h. Bienvenue sur 20minutes.fr pour vivre ça dès 16h45.

Mots-clés :