FOOTBALL Le milieu de Séville est complètement en roue libre...

William Gallas au duel avec Samir Nasri lors de Tottenham-Arsenal le 20 novembre 2010. - Back Page Images / Rex /REX/SIPA

Il aura mis deux mois à répondre mais la réplique est surréaliste. Dans un entretien accordé à Onze Mondial vendredi, Samir Nasri revient sur les propos de William Gallas en novembre, quand l’ancien défenseur des Bleus avait accusé le milieu de Séville d’avoir envoyé des amis lui tendre une embuscade à la sortie d’un hôtel parisien en 2009.

« Il devrait prendre des "mythopranes", c’est des dolipranes en suppositoire pour les mythos. Le gars dit que son cousin est un policier. Donc, son cousin est un policier, il y a des tasers, et il n’intervient pas ?, s’étonne le milieu offensif. Il laisse des gens te menacer avec des tasers ? Il est 23 heures, tu sors du Costes, il fait nuit, tu arrives à voir dans un sac, d’ailleurs, il n’y a pas eu de sac, un mec accroupi avec des tasers dans un sac, il n’y a pas eu de taser non plus… Arrête de nous prendre pour des cons s’il te plaît. »

« Et l’autre détective privé, l’Inspecteur Derrick d’Emmanuel Petit… »

Gallas n’est pas le seul à se faire allumer par Nasri dans cet entretien mythique. Consultant de SFR Sport présent en plateau ce soir-là, Emmanuel Petit n’avait pas hésité à affirmer qu’il aurait réglé cette histoire par les poings.

Manu Petit réagit vivement à l'affaire #Gallas-#Nasri : "Moi, je suis à l'ancienne ! Il y aurait eu baston" #LeVestiaire pic.twitter.com/0XuCJhtBFt — SFR Sport (@SFR_Sport) November 15, 2016

« Et l’autre détective privé, l’inspecteur Derrick d’Emmanuel Petit, il vient et il dit (il prend un air débile) : "Mais il y avait quoi dans le sac ?", l’autre, il continue son histoire mais lui, non, il veut revenir sur le truc, poursuit le milieu offensif. Ils font une émission où lui, il est consultant, il est invité juste pour dire des conneries. Et ils se mouillent entre eux, en train de faire leur salade, leur mayonnaise. Qu’ils arrêtent ceux-là ! Emmanuel Petit, il dit : "A mon époque, on se serait battus." Mais viens mon ami. Si tu veux, on va se battre toi et moi avec ta queue-de-cheval… »

