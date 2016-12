W.P.

Sacrée histoire pour Samir Nasri, qui, à cause d’un « piratage » sur Twitter, se retrouve soumis à une enquête de l’agence antidopage espagnole, qui trouve suspecte l’injection de vitamines, de zinc et d’un acide aminé commandée par le Français au prestataire Drip Doctors. De fait, celle-ci veut s’assurer que le milieu de terrain de Séville n’a pas enfreint les règles de l’ Agence mondiale antidopage (AMA) sur les injections, autorisées à des doses n’excédant pas les 50 ml.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu