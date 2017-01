Sport

FOOTBALL Pour ne rien rater de ce qu'il se passe le lundi 2 janvier...

Michy Batshuayi fête un but lors de Belgique-Hongrie le 26 juin 2016. - Petr David Josek/AP/SIPA

Les principales infos et rumeurs du jour du lundi 2 janvier

> Payet à l'OM ?

> Draxler coûtera moins cher que prévu

> Toute l'Europe veut Scheiderlin

> Lille voudrait Batshuayi en prêt

12h50: La rumeur à la con du jour -> Batshuayi en prêt à Lille

Bon ça vient de plusieurs tabloïds anglais, y compris le Sun (niveau crédibilité: -1000%), mais après tout pourquoi pas? Lille serait intéressé pour faire venir l'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi en prêt. Problème: son entraîneur Antonio Conte n'aurait pas envie de le lâcher, même si il ne joue pas souvent.

Notre taux de crédibilité: 5%. Pas mieux, désolé.

12h30: Draxler est à Paris!



Les caméras de Canal supporters ont chopé l'arrivée de Julian Draxler à Roissy. Il devrait passer sa visite médicale dans la journée et signer dans la foulée. Enfin, s'il nous fait pas une Thuram.

11h45: Du coup Payet à l'OM vous y croyez?

Notre avis à nous, c'est ce que ça se fera jamais. Mais on vous autorise à donner le votre.

11h40: Et si Dimitri Payet revenait à l'OM ?

Franck McCourt serait mega-chaud pour faire revenir l'ancienne star du Velodrome. Ca va lui coûter bonbon, quand même (entre 30 et 40 millions d'euros), et on est pas bien sûr que le joueur le souhaite vraiment.

Mercato: L'OM veut vraiment faire revenir Dimitri Payet https://t.co/WB9ybjple4 pic.twitter.com/JtEIB1zgx0 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 2, 2017

11h30: Le salaire de Draxler est moins important que prévu

Et assez largement, même.

PSG: En fait, Draxler ne touchera pas 850.000 euros par mois (mais ça ira quand même pour lui...) https://t.co/ixuKK0Jrbz pic.twitter.com/nNij5GGIlx — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 2, 2017

11h30: Toute l'Europe veut Schneiderlin

Top. Je suis un milieu de terrain international. Mon entraîneur ne me fait jamais jouer. J'ai une forte valeur marchande mais je peux être gratté à plutôt bon prix. Travailleur, j'ai une bonne vision du jeu et une bonne qualité de passe. Du coup, toute l'Europe veut me recruter. Je suis, je suis, je suis???

Morgan Schneiderlin !!!

Bon c'était écrit au-dessus en même temps. Bref, le milieu français intéresse beaucoup de monde, et particulièrement en Angleterre, ou Everton est bien chaud. L'OM aussi est dans le coup, au même titre que West Bromwich Albion qui aurait déjà fait une offre.

Le temps de jeu de Morgan Schneiderlin - Capture d'écran whoscored

