Arnaud Démare s'impose au sprint face à Nacer Bouhanni et devient le nouveau champion de France

On attendait le duel final au sprint entre Arnaud Démare et Nacer Bouhanni, lors du championnat de France à Saint-Omer, et on l’a eu. Parti avec une légère avance sur son rival tricolore dans la dernière ligne droite, le sprinteur de la FDJ n’a rien laissé à Nacer Bouhanni.

Le coureur de l’équipe Cofidis a bien tenté de l’attaquer sur sa droite, mais Démare a tenu bon, même s’il y a eu un léger doute quant à une hypothétique vague qui a eu don d’énerver le champion de France 2012. A l’arrivée, Démare, déjà vainqueur en 2014, peut lever les bras au ciel, le champion de France 2017 c’est bien lui.