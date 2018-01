Mercato: Hatem Ben Arfa en couple avec Miss Univers?

PEOPLE La nouvelle la plus WTF de 2018, déjà...

Encore un sacré montage de la team 20 minutes. — LOIC VENANCE / AFP

Hatem Ben Arfa ne joue pas au PSG, mais si l’on en croit Public, il sait comment occuper ses soirées. L’hebdomadaire people fait sa Une sur l’idylle naissante entre l’ex-international français et l’ex-Miss Univers, qu’on pensait engagée avec Kev Adams au vu de nos dernières lectures dans la salle d’attente de notre médecin généraliste.

Etre Miss Univers pour finir avec un palmarès Kev Adams - Ben Arfa 😭😭#cettevie pic.twitter.com/6k4E8mflVD — Thibaut Alezard (@alezardth) January 12, 2018

Plus de précisions, puisque vous en mourrez d’envie. Nos deux jeunes célibataires désirables se seraient rencontrés la semaine dernière lors d’une soirée dans « un célèbre club parisien », au cours de laquelle ils auraient rapidement fait connaissance avant de « s’embrasser goulûment aux yeux de tous » et de s’éclipser pour un after chez l’ancien niçois dans son logement à Neuilly. Voilà qui ne va pas pousser Ben Arfa à se chercher un club en janvier. Ou alors pas trop loin de Paris.