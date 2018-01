Girondins de Bordeaux: «Bandes de chèvres, bandes de pipes», les supporters haussent le ton au Haillan

Les supporters ont attendu les joueurs à la sortie de l'entraînement pour leur faire entendre leur colère. — Clément Carpentier - 20 Minutes

Les ultras ont fait entendre leur colère après la nouvelle défaite en Coupe de France.

Le club a dû faire appel aux forces de l’ordre pour faire redescendre la tension.

Les dirigeants espèrent, eux, conclure l’arrivée d’une ou plusieurs recrues d’ici le prochain match à Troyes.

Il était 16h au Haillan quand Younousse Sankharé décide de se diriger vers les supporters bordelais présents à l’entraînement, au lendemain de l’élimination en 32e de finale de Coupe de France contre Granville (2-1). Depuis plusieurs minutes, ces derniers invectivent les joueurs qui sortent un à un des vestiaires. La tension est alors à son comble. L’altercation est proche. Mais finalement au dernier moment le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux est rattrapé par une personne du club.

Y.Sankharé tente de venir s’expliquer avec les @ub87officiel après les « bandes de chèvres, bandes de pipes », il est retenu par une personne du club et lance « Je veux parler foot, pas d’insultes » ! #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/dk8H3EgeTj — Clement.C (@clementcarpet) January 8, 2018

« Fais tes valises. Prends ton chèque et casse-toi » pour Gourvennec

Après avoir lancé un « je veux parler foot, pas d’insulte », le Sénégalais a rejoint le groupe pour une balade à vélo sous les « bandes de chèvres, bandes de pipes » entonné par les supporters. Comme Younousse Sankharé, Malcom et Benoit Costil ont particulièrement été visés. « C’est la crise. Il faut virer tout le monde. Le mal est profond. On est tous très tristes », admet Laurent au bord du terrain. Alors qu’une supportrice à côté de lui avoue n’avoir « jamais connu ça en 25 ans » au Haillan.

Le club a fait appel à la police en cours d'entraînement pour faire redescendre la tension. - Clément Carpentier - 20 Minutes

Il faut dire que le club a carrément fait appel aux forces de l’ordre pendant l’entraînement pour tenter de faire redescendre la tension. Mais celle-ci a repris de plus belle lorsque Jocelyn Gourvennec a enfin fait son apparition sur le terrain trente minutes après le début de la séance. L’entraîneur bordelais a eu le droit à des : « Fais tes valises, on ne veut plus de toi. Prends ton chèque et casse-toi » avant les habituels « Gourvennec démission. »

Jocelyn Gourvennec sort enfin de son vestiaire, il est accueilli par des « fais tes valises, on ne veut plus de toi. Gourvennec démission », le coach ne répond pas et rejoint son groupe. #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/KYkoSWF6yK — Clement.C (@clementcarpet) January 8, 2018

Des joueurs attendus dans la semaine

Heureusement, il n’y a eu d’affrontement physique même si les supporters ont attendu le départ de tous les joueurs et de l’entraîneur à la tombée de la nuit. D’ailleurs, Stéphane Martin « espère que la situation ne va pas déraper »,​ le président bordelais se dit « juste triste. » Il a aussi confirmé les contacts avec le défenseur français de Malaga Paul Baysse et l’attaquant serbe de Newcastle Aleksandar Mitrović.

Le Brésilien Pablo a repris l'entraînement en attendant les recrues. - Clément Carpentier - 20 Minutes

Stéphane Martin souhaite conclure au moins une arrivée d’ici le match capital à Troyes, samedi soir. Et même si la situation est de plus en plus préoccupante pour les Girondins de Bordeaux, les supporters ne veulent pas entendre parler de la Ligue 2 : « C’est impensable », lâche Matthieu ! Pour l’instant…

INTERVIEW. Le président des @girondins de #Bordeaux réagit après les tensions à l'entraînement entre des supporters et les joueurs/entraîneurs au Haillan ce lundi. Il parle aussi un peu du mercato. #Girondins #FCGB #Gourvennec https://t.co/3ApqGpwfzI — Clement.C (@clementcarpet) January 8, 2018

