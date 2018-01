Pierre-Ambroise Bosse et Mélina Robert-Michon élus athlètes de l'année 2017 par les internautes

Pierre-Ambroise Bosse après sa victoire du 400m le 8 août 2017 à Londres. — Paston/BPI/Shutterstock/SIPA

La discobole Mélina Robert-Michon, médaillée de bronze aux Mondiaux de Londres en août, et Pierre-Ambroise Bosse, en or sur 800 m dans la capitale britannique, ont été désignés athlètes français de l’année 2017 par un vote des internautes sur le site de la Fédération française d’athlétisme (FFA). Plus de 10.000 votants ont participé à cette élection, mise en place depuis 2012.

Face à deux autres champions du monde de Londres, Bosse a gagné au finish (34,04 %) devant le décathlonien Kevin Mayer, lauréat 2016 après sa médaille d’argent aux Jeux de Rio, qui a recueilli 30,87 %. Le marcheur champenois Yohann Diniz, or du 50 km, a complété le podium masculin avec 20,45 %.

Chez les dames, Robert-Michon a été plébiscitée, 53,79 % des votants se portant sur son nom. C’est la troisième fois que la Lyonnaise remporte le titre symbolique, après 2013 (argent aux Mondiaux de Moscou) et 2016 (argent aux JO).