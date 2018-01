Une procédure disciplinaire contre Arsène Wenger après son coup de sang contre un arbitre

Arsène Wenger lors du match Arsenal-Swansea, le 28 octobre 2017. — Paul Marriott/Shutterst/SIPA

L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour son coup de sang envers l'arbitre lors du match nul contre West Bromwich dimanche (1-1), a annoncé la Fédération anglaise mardi.

Le technicien de 68 ans a jusqu'à vendredi, 18 h, pour s'expliquer. Wenger s'était emporté contre l'arbitre Mike Dean, après un penalty sifflé contre son équipe en toute fin de match. Il est poursuivi pour « un langage et/ou un comportement inapproprié » dans le vestiaire après la rencontre.

« C'est arrivé plusieurs fois »

Un peu plus tôt dans la journée, Wenger avait évoqué la scène en conférence de presse, visiblement sans regret. « C'était vraiment très frustrant », a dit l'entraîneur au sujet de la décision de l'arbitre. «Le plus frustrant pour moi, c'est que c'est arrivé plusieurs fois cette saison, contre Stoke, Watford, Manchester City et maintenant West Brom».

« C'est pour cela que j'étais très mécontent » du penalty accordé pour une main de Calum Chambers. « Cela ne correspondait pas à ce qu'il s'est passé. (...) Il a vu ce qu'il voulait voir », a-t-il conclu.