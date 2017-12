Tennis: «Tout est possible, même la France a gagné la Coupe Davis», Federer chambre gentiment les Bleus

Roger Federer et Jo-Wilfried Tsonga, le 20 janvier 2014 — Juergen Hasenkopf/REX/REX/SIPA

Rodgeur est décidément de plus en plus taquin avec nos Bleus. Le Suisse, qui vient de reprendre sa saison avec une victoire facile lors de la Hopman Cup en Australie, a accordé une interview à la correspondante du Parisien depuis Perth. Et quand il a été interrogé sur ses objectifs en 2018, il n’a pas manqué de glisser un petit tacle amical à l'équipe de France de Coupe Davis. ​

« En 2018, je veux défendre tous mes titres ! Mais comme j’en ai gagné sept, c’est difficile d’envisager de faire la même chose. Ça dépendra aussi des autres. Je n’oublie pas que début 2017, personne ne savait ce dont j’étais capable. Et on a vu ce qui est arrivé ! Tout est possible : même la France a gagné la Coupe Davis. »

Un chambrage gentillet, complété d’un mot de félicitations sincère : « C’est sympa que ce groupe l’ait enfin fait ». Nicolas Mahut, qui a repéré la blague, n’as pas eu l’air de trop mal le prendre.