Open d'Australie 2018: Le genou de Nadal inquiète à l'approche de la première levée du Grand Chelem

On s’y attendait un peu car c’est toujours pareil avec Rafael Nadal. Quand il tourne en surrégime pendant une saison, le contrecoup est terrible. L’Espagnol, vainqueur de son dixième Roland-Garros et son troisième US Open en 2017, pourrait bien commencer 2018 comme il a terminé l’année précédente : sur les rotules. Au sens propre.

Nadal, Murray et Wawrinka incertains pour Melbourne

Le quotidien L’Equipe affirme que Nadal a déclaré forfait pour le tournoi d’exhibition d’Abu Dhabi, où il était censé débuter vendredi, et décommandé son sparring-partner João Sousa, initialement invité à venir s’entraîner à Manacor avec Rafa. On apprend également que le numéro un mondial s’est rendu à Barcelone pour y effectuer de nouveaux tests médicaux afin de faire le point sur ses articulations récalcitrantes.

Nadal est pour le moment toujours inscrit au tournoi ATP de Brisbane censé préparer l’Open d’Australie, mais ses organisateurs semblent ne plus trop y croire. D’autres cadors, comme Wawrinka et Murray, pourraient être out à l’occasion de la première levée du Grand Chelem, qui débutera le 15 janvier 2018.