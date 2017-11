Liga: L’Espagne va se mettre au vidéo-arbitrage dès la saison 2018-19 (avec premier test imminent)

La petite famille de l’arbitrage vidéo va s’élargir, et le nouveau venu n’est pas n’importe qui : il s’agit ni plus ni moins que de la Liga. Le quotidien sportif espagnol Marca avance mercredi que les arbitres espagnols ont été prévenus de l’utilisation de la VAR dès le coup d’envoi de la saison 2018-19 de football.

Le président des arbitres espagnols, Victoriano Sánchez Arminio, a précisé que le système ne sera pas utilisé sur l’intégralité d’une rencontre mais ponctuellement.

« La VAR aidera à savoir si un ballon est rentré ou non, s’il y a hors-jeu ou non et si une faute a été réalisée à l’intérieur ou l’extérieur de la surface. »