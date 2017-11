ASSE: Cinq mois après son arrivée, Oscar Garcia serait déjà déterminé à quitter les Verts

Oscar Garcia, ici sur le banc des Verts lors de la réception d'Angers en septembre. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

A l’image de toute l’ASSE, Oscar Garcia est actuellement dans le dur avec un seul succès lors des sept derniers matchs officiels, dont un naufrage dans le derby (0-5).

Le technicien catalan chercherait déjà à démissionner ce mardi.

Après la longévité record de Christophe Galtier durant sept ans et demi, l’ASSE pourrait officialiser dans les prochains jours le départ supersonique de son successeur Oscar Garcia. L’entraîneur catalan aurait en effet présenté sa démission à ses dirigeants, cinq mois seulement après son arrivée dans le Forez. Si l’ancien coach du Red Bull Salzbourg, auteur de deux doublés consécutifs en Autriche, avait vécu des débuts encourageants en figurant encore sur le podium de Ligue 1 mi-octobre, il reste sur une série d’un succès lors des sept derniers matchs officiels.

Une mauvaise passe incarnée par la déroute dans le derby (0-5) le 5 novembre, à coup sûr un tournant dans la saison stéphanoise. Sous contrat jusqu’en 2019, Oscar Garcia négocierait son départ, sans qu’un accord n’ait pour le moment été officialisé par les deux co-présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Si Oscar Garcia se barre maintenant, l'AS Saint-Etienne est désormais un club en miette : sans entraineur, avec deux présidents à la stratégie éculée, avec des joueurs perdus et avec des supporters fatigués. Bon courage à tous là. #ASSE — David Valverde (@DavValverde) November 14, 2017

Julien Sablé et Alain Ravera our l’intérim ?

Sur fond de discorde quant au recrutement estival mais aussi de désaccord sur la gestion du cas Jonathan Bamba, et plus globalement sur les moyens qu'il a à sa disposition au club, la relation entre l’ancien joueur du Barça et ses dirigeants est loin d’être au beau fixe.

Directeur du centre de formation stéphanois depuis cet été, Julien Sablé pourrait assurer l'intérim sur le banc de touche des Verts avec un actuel adjoint d’Oscar Garcia, Alain Ravera. Dans le contexte de la semaine, le déplacement de l’ASSE (6e en L1) à Lille s’annonce pour le moins particulier vendredi (19 heures).

