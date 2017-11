Allemagne-France: Benzema? «Vous allez revenir sur ce thème à chaque fois?», s'agace Deschamps

Didier Deschamps en conférence de presse, le 9 novembre 2017 au Stade de France. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le sujet est venu sur la table à la quatrième question. « Ah, ça a mis du temps », s’est presque étonné Didier Deschamps, en souriant jaune. Au lendemain du passage de Karim Benzema au CFC, c’était assez inévitable.

Depuis Cologne, où l’équipe de France affronte l’Allemagne en amical mardi, le sélectionneur des Bleus a tenu à mettre les choses au point, ce lundi.

« Un match prestigieux qui nous attend, libre à vous d’ouvrir les débats que vous voulez »

« Je vais répondre à votre question par une question : Est-ce que vous avez prévu, à chaque fois, avant chaque match, de revenir sur ce thème ? a interrogé Deschamps. L’actualité de l’équipe de France, c’était le pays de Galles jusqu’à vendredi, puis l’Allemagne depuis samedi. Il y a un match prestigieux qui nous attend, libre à vous d’ouvrir les débats que vous voulez. Mais je pense que les joueurs qui sont là, en qui j’ai totale confiance, méritent le respect ».

Autrement dit, assez parlé du Madrilène qui, on l’a compris et lui aussi, ne reviendra jamais tant que DD sera là. Question de vie de groupe et de cohérence avec ses idées. « Ça ne m’agace pas, a ajouté Deschamps avec une tête qui voulait dire tout le contraire. Ça peut devenir lassant, mais je ferai avec. » Le moins possible, quand même, à ce qu’on a compris.