Transat Jacques-Vabre: Un skipper en garde à vue, soupçonné d'agression sexuelle

Un skipper qui devait prendre le départ de la Transat Jacques-Vabre a été placé en garde à vue vendredi soir, soupçonné d’agression sexuelle, a-t-on appris samedi auprès de François Gosselin, procureur du Havre.

Les faits se sont déroulés vendredi en début de soirée, « d’après des témoins, une femme a été retrouvée en pleurs dans le couloir d’un hôtel affirmant avoir subi une agression sexuelle », a déclaré à l’AFP François Gosselin.

La garde à vue a été prolongée «en raison des contradictions entre le mis en cause et la victime»

Le skipper a été interpellé vendredi peu après 20h30 et placé en garde à vue. Elle a été prolongée samedi en début de soirée, a précisé le procureur du Havre, «en raison des contradictions entre le mis en cause et la victime». Une enquête de flagrance est en cours et les auditions se poursuivaient.

Les organisateurs de la course ont refusé de commenter l’affaire à ce stade de l’enquête. Les skippers de la Transat Jacques-Vabre, course transatlantique en double, s’élanceront dimanche du Havre à 13h35 pour rejoindre Salvador de Bahia, au Brésil.