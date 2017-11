«Un petit Pat pour l'homme, un grand Pat pour la retraite», le tee-shirt qui se moque du coup de pied d'Evra

Patrice Evra sur le point de mettre un «high kick» à un supporter marseillais, le 2 novembre 2017. — Luis Vieira/AP/SIPA

C’est ce qu’on appelle exploiter le filon ! Moins de 24 heures après le coup de pied de Patrice Evra, Tonton Pat' pour les experts, contre un supporter de sa propre équipe, une entreprise du cru propose un tee-shirt orné d’une caricature des plus explicites : « Un petit Pat pour l’homme, un grand Pat pour la retraite ».

Jeudi, le défenseur marseillais avait assené avant la rencontre de Ligue Europa face aux Portugais de Guimaraes un high kick à l’un des supporters de son camp, qui l’avait vraisemblablement insulté. Il a immédiatement écopé d’un carton rouge, avant d’être mis à pied avec effet immédiat par l’OM vendredi soir. Le joueur devrait connaître les éventuelles sanctions de l’UEFA à son encontre le 10 novembre.

Surfer sur l'actualité

Triaaangles, l’entreprise de la région, qui a créé et commercialisé le tee-shirt représentant le high kick de Patrice Evra, et l’encourageant à prendre sa retraite, n’a pas hésité longtemps à surfer sur cet épisode. Julien Cardillo, le fondateur de la marque qui a pignon sur rue dans plusieurs villes de France, l’a clairement expliqué à L’Equipe : « Il fallait faire quelque chose. EN voyant la scène hier (jeudi) à la TV, on savait que ce geste marquerait l’actualité ».

La marque, déjà connue pour avoir vendu un tee-shirt à l’effigie de l’ex-coach de l’OM, Marcelo Bielsa, assis sur sa glacière, a connu un succès fulgurant : de 19,90 euros à son lancement, le tee-shirt « Un petit Pat pour l’homme, un grand Pat pour la retraite » coûtait vendredi soir 29,90 euros.