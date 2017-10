VIDEO. Grand cirque blanc: Premier slalom géant de l'année et premier podium pour Tessa Worley

La Française Tessa Worley à Sölden — SIPA

L'Allemande Viktoria Rebensburg a remporté samedi l'épreuve d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin 2017-2018 en s'imposant dans le slalom géant de Sölden, en Autriche, où Tessa Worley, deuxième, a signé son premier podium dans la localité autrichienne.

Sur la piste du glacier Rettenbach, où le départ a été abaissé dans les deux manches en raison du vent, Rebensburg, 14 victoires en Coupe du monde et la deuxième à Sölden, a devancé en 1 min 55 sec 20 la Française, tenante du petit globe de géant et championne du monde en titre, de 14/100, et l'Italienne Manuela Moelgg, la plus rapide du premier tracé, de 53/100.

[VIDÉO⛷🇫🇷] - Quel début de saison pour @TessaWorley qui prend la 2e place du géant de #Solden derrière Rebensburg ➡️ https://t.co/swYeeDCjz8 pic.twitter.com/FyNtA8wK9z — SFR Sport (@SFR_Sport) October 28, 2017

Incroyable mais vrai, Rebensburg et Worley sont nées le même jour, le 4 octobre 1989.

Lauréate de la Coupe du monde générale la saison dernière, l'Américaine Mikaela Shiffrin, deuxième sur le premier tracé, a commis une grosse faute et rétrogradé au pied du podium, à 74/100e de Rebensburg, juste derrière l'Autrichienne Stephanie Brunner (4e à 71/100).