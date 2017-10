VIDEO. Coupe du monde 2018: Le but très litigieux du Panama qui élimine les Etats-Unis

Le Panama est qualifié pour la Coupe du monde — Arnulfo Franco/AP/SIPA

Vous connaissez tous l’essai de pénalité au rugby. Le Panama est heureux de vous présenter le premier but de pénalité de l’histoire du football. Menés par le Costa-Rica sur leur pelouse alors qu’ils avaient besoin d’une victoire pour se qualifier pour leur première Coupe du monde, les Panaméens ont égalisé à la 52e sur un but accordé à Gabriel Torres alors que le ballon n’est jamais rentré. Si on parle de but de pénalité, c’est qu’il y aurait dû y avoir pénalty plutôt que but pour le Panama sur la même action (à 0.14 sur la vidéo).

[RESUME] 🇵🇦 La qualification plus que limite du Panama

🤔Un but accordé alors que le ballon n'a pas franchi la lignehttps://t.co/Cd0g9sdOWw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 11, 2017

Le deuxième pion, celui de la victoire et la qualification, est nettement plus beau. Mais pas sûr que ça suffise à consoler les Américains qui se voient ainsi privés de barrages et de surcroît de Mondial pour la première fois en 30 ans.