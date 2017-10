Equipe de France: Laurent Koscielny forfait, Adil Rami appelé en renfort

Laurent Koscielny et Adil Rami lors de l'Euro, où ils formaient la charnière des Bleus, le 21 juin 2016. — FRANCK FIFE / AFP

Encore une absence de taille à déplorer pour Didier Deschamps. Après Benjamin Mendy, Paul Pogba et Ousmane Dembélé, c’est Laurent Koscielny qui ne pourra pas jouer les matchs de l’équipe de France décisifs pour la qualification à la Coupe du monde face à la Bulgarie et à la Biélorussie (7 et 10 octobre). Le défenseur d’Arsenal, qui « ressentait depuis quelques semaines une souffrance chronique à un tendon d’Achille », est forfait, a indiqué dimanche la FFF. Adil Rami le remplace.

Adil Rami rejoindra Clairefontaine demain en remplacement de Laurent Koscielny, blessé au talon d'achille🇫🇷 https://t.co/Av2ART4rnW pic.twitter.com/Tt1nOAtCOD — Equipe de France (@equipedefrance) October 1, 2017

La dernière apparition d’Adil Rami sous le maillot bleu remonte à novembre dernier, et un match nul face à la Côte d’Ivoire (0-0). La charnière titulaire pour les deux matchs éliminatoires devrait être composée de Raphaël Varane et Samuel Umtiti.

Rappel >> La liste de Didier Deschamps

Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Adil Rami

Milieux : N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Attaquants : Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Florian Thauvin