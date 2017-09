Vraie mauvaise nouvelle pour Benjamin Mendy, l'équipe de France et grosso modo ceux qui aiment bien les centres de qualités. Après examens médicaux, le latéral de Manchester City souffre bien d'une rupture du ligament croisés antérieur du genou droit, comme le confirme le club par communiqué. « Après des tests initiaux à Manchester en début de semaine, Benjamin Mendy est parti à Barcelone ou de nouveaux examens ont confirmé la blessure », précisent les Blues.

Sur Twitter, le joueur assure qu'il « va rejoindre le Blessure FC pour environ deux mois ». Mais ce genre de blessures écarte en général les joueurs bien plus longtemps des terrain. Le club, lui, n'a pas donné de temps d'indisponibilité.

Bad news guys 😞 ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully 🙏🏾