VIDEO. Génie: «I'm with Jesé»... Mendy trolle un infirmier avant de filer au bloc opératoire

Il est quand même sacrément costaud mentalement, Benjamin Mendy. Et très drôle. Alors qu’il vient d’apprendre qu’il ne rejouera pas avant plusieurs mois et que sa participation à la Coupe du monde 2018 est sérieusement compromise, le latéral-gauche de Manchester City trouve le moyen de garder le sourire. Sur Twitter, il a encore frappé un grand coup en comparant l’infirmier qui l’accompagnait au bloc opératoire à… Jesé ! Du grand n’importe quoi. La victime du joueur de City a heureusement l’air de bien le prendre.

Going to surgery with @JeseRodriguez10 !! what a small world 😂😂 pic.twitter.com/WdC8mAGW4z