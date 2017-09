Team building: Dani Alves a invité tous les joueurs du PSG au restaurant

Dani Alves, Neymar et Cavani se disputent le ballon pour tirer un coup franc, lors de PSG-Lyon (2-0), le 17 septembre 2017. — JOHN SPENCER/SIPA

Une petite bouffe, et ça repart ? Trois jours après le premier coup de chaud de la saison dans le vestiaire du PSG, Dani Alves a invité tous ses coéquipiers mercredi soir dans un restaurant du 16e arrondissement de Paris, raconte L’Equipe dans son édition du jour. Neymar et Edinson Cavani étaient là, bien sûr, et tout c’est apparemment très bien passé. Il n’y avait de toute façon pas beaucoup de doute, l’accrochage à propos du penalty face à Lyon n’étant pas non plus une affaire d’État.

PSG: «Il n'y a rien, c’est vous qui faites les problèmes», Nasser réagit à la polémique Neymar-Cavani https://t.co/byPq6LgGje pic.twitter.com/POKrnMinAy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 19, 2017

Les deux joueurs s’étaient retrouvés quelques heures plus tôt, pour la reprise de l’entraînement au Camp des Loges. « Dans un climat serein », précise le quotidien. Il n’y a pas eu de réunion formelle entre eux, Unai Emery et Antero Henrique, mais Neymar et Cavani ont pris un moment pour se parler.

Quant à la hiérarchie des tireurs de penalty, il va falloir attendre la conférence de presse du coach espagnol, prévue ce jeudi à 13h30. Peut-être la plus attendue de ce début de saison au PSG.