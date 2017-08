EN DIRECT. Mercato: Angel Di Maria aurait demandé à partir… Le dénouement pour Mbappé est proche…

9h48: Chelsea s'agite dans tous les sens

Oui, Chelsea a déjà pas mal recruté (Morata, Rudiger, Bakayoko notamment), mais les Blues et Antonio Conte en veulent encore plus. Du coup, dans les prochaines heures, on pourrait voir débarquer à Stamford Bridge Llorente (Swansea), Barkley (Everton) et Drinkwater (Leicester). Pour l'Espagnol, l'accord est proche alors que les Toffees onrt repoussé Chelsea pour leur jeune joueur. Drinkwater a lui formulé une demande de transfert à son club pour rejoindre les Blues. Ça part dans tous les sens.