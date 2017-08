Guéguerre OL/PSG: Ça va trop loin, Jean-Michel Aulas se fout ouvertement de Nasser Al Khelaïfi sur Twitter

FOOTBALL Le président de l'OL va de plus en plus loin dans sa communication sur Twitter...

Jean-Michel Aulas, mercredi soir au Stadio Olimpico de Rome, à la veille d'AS Roma-OL — Jérémy Laugier/20 Minutes

Plus rien n’arrête Jean-Michel Aulas dans sa guerre contre le PSG. Le président de l' OL n’est pas fan de la politique du PSG sur le marché des transferts cet été et il n’hésite pas à le faire savoir par tous les moyens. Quand un micro est tendu ou qu’une caméra tourne, Aulas se précipite pour tailler en pièces un Paris Saint-Germain trop glouton à ses yeux lors de ce mercato estival.

Mais le président lyonnais se sert aussi de Twitter pour enfoncer le clou, quitte parfois à aller beaucoup trop loin. C’est ce qui s’est passé lundi, quand Jean-Michel Aulas a retweeté le tweet d’un certain @FernandoChachalana, bien connu des fans de foot sur le réseau à l’oiseau, qui imageait, via un kangourou qui se tripotait les joyeuses, Nasser Al-Khelaïfi face aux règles du fair-play financier.

Nasser et le Fair-Play Financier pic.twitter.com/wICBKknjX7 — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) August 27, 2017

Le dernier RT de Aulas >>>> 😭 (on est quand même sur un kangourou qui se tapote les ******** comparé à Al-Khelaïfi face au FPF) pic.twitter.com/iAzRmp4PJw — Khaled Karouri (@KhaledKarouri) August 28, 2017

Quand on est président d’un club comme l’OL et qu’on en arrive à se rabaisser à un tel niveau de caniveau, on se dit qu’il est grand temps que quelqu’un empêche JMA d’utiliser son téléphone pour aller sur Twitter. En même temps, ça nous enlèverait de sacrées occasions de nous marrer. Pas sûr en revanche que le président du PSG prenne ça à la rigolade. Vivement la prochaine rencontre entre les deux patrons !

Il y a un an, Aulas avait promis de ne plus parler du Psg. 1 an plus tard, c'est de pire en pire. — Julien ~ ⚽️ (@julien_mgrt) August 28, 2017

Suite à la parution de notre papier, Jean-Michel Aulas a tenu à apporter une petite précision. C'est plutôt drôle et ça ne mange pas de pain. Sachez Monsieur Aulas que ce tweet de @FernandoChachalana nous a aussi fait beaucoup rire.