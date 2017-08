Monaco: Une soirée sur le banc et les derniers sourires... C'était ça, le pot de départ de Kylian Mbappé?

"Hey you, out there in the cold" — V. Hache / AFP

Cette fois, c'est la bonne : L'Equipe et Le Parisien annoncent que Kylian Mbappé va signer en début de semaine au PSG, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros

Des sifflets dans le stade, pas d'au-revoirs dans le vestiaire tant que le dossier n'est pas bouclé... On est peut-être de grands sentimentaux, mais on a l'impression que Kylian Mbappé n'a pas eu les adieux qu'il méritait.

Pour les pots de départ comme pour beaucoup de choses, il y a deux écoles. La team « on part bons amis », où tu payes le champ' à tes ex-collègues jusqu'au bout de la nuit. Et l'école du départ plein d'aigreur : « J'suis bien content de filer à la concurrence. » Comme souvent avec les typologies foireuses, le départ de Kylian Mbappé de Monaco se situera sans doute un peu entre les deux.

>> A lire aussi : Le bus a fini à la fourrière... Un OM ultra défensif ultra humilié par Monaco (6-1)

L'aigreur, elle est pour le public monégasque, qui a copieusement sifflé l'attaquant à l'annonce de son nom. Kylian, lui, part serein, en tout cas si on analyse bien son grand sourire, sa démarche toujours aussi détendue, que ce soit en entrant sur la pelouse ou en s'échauffant, le temps d'une brésilienne très tranquille avec ses futurs ex-coéquipiers. Avec son pantacourt blanc et son pull noué sur les épaules, on notera qu'il a déjà le look de Saint Germain en Laye.

Kylian Mbappé est ensuite allé s'installer sur son banc de touche, où douze (!) photographes l'attendaient pour le shooter, sous tous les angles. Il n'en est pas sorti. Et même si Jardim a juré le contraire, on a eu l'impression que ça n'a jamais été au programme. « C'est toujours un joueur de Monaco, a indiqué, très langue de bois, Jardim, en conf' d'après match. J'aurais pu l'utiliser, mais à 4-0, je n'avais pas besoin de lui. »

Une des (multiples) photos de Kylian Mbappé sur le banc de l'ASM. - V. Hache / AFP

«Moi, j'ai dit au revoir à personne»

On a passé facilement 80% de la conf' sur le sujet Mbappé, mais on n'a pas appris grand chose. « Ce n'est pas à moi de m'exprimer », a martelé Jardim, qui a subtilement rappelé que « l'an dernier, durant six mois, on a souvent joué sans lui et on a gagné. » Le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev ne s'est pas arrêté en zone mixte, malgré nos demandes insistantes à l'attaché de presse du club : « Vous le connaissez, s'il avait voulu parler, il serait déjà venu devant vous. »

Jardim devrait profiter de ce match déjà plié pour lancer un petit jeune, comme le très prometteur Kylian Mbappé par exemple. #ASMOM — Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) August 27, 2017

Les joueurs de l'ASM non plus ne voulaient pas vraiment évoquer le sujet. Seuls Adama Diakhaby et Radamel Falcao ont fait un passage devant les micros. Evidemment interrogés sur Mbappé, ils sont restés très sobres :

Diakhaby : « Moi, j'ai dit au revoir à personne ! Je leur ai dit, "on se retrouve après la trêve !" »

Falcao : « C'est compliqué pour lui (Mbappé), mais chacun défend ses intérêts. J'espère que tout va se résoudre vite pour lui, et qu'il n'y aura pas d'autre joueur à partir de Monaco.»

Où l'on écoute aux portes (sans grand succès)

Kylian Mbappé a fait un furtif passage en zone mixte. Il a lâché un « au revoir » évidemment souriant, mais on évitera de trop l'interpréter : il répondait simplement aux saluts des journalistes. N'allez pas vous imaginer une scène à la Valéry Giscard d'Estaing.

>> A lire aussi : Monaco se lâche... L'OM en déroute totale... La victoire 6-1 de l'ASM à revivre en live

Juste derrière la zone mixte, on a alors aperçu Sibibé et Lemar en grande conversation, dans l'entrebâillement d'une porte. Clairement, ils évoquaient leurs projets de soirée pour ce dimanche soir... Mais on n'a pas entendu les mots-clés « dépendaison de crémaillère chez Kylian. »