GP de Belgique: «Ce qu'il fait c'est inacceptable!», c'est la guerre entre Ocon et Perez

Esteban Ocon et Sergio Perez, les deux pilotes Force India, lors du GP de Belgique le 27 août 2017. — Tee/LAT/Shutterstock/SIPA

C'est bonne ambiance en ce moment au sein de l'écurie Force India. Les deux pilotes Esteban Ocon et Sergio Perez, qui s'étaient déjà accrochés lors des GP du Canada et d'Azerbaïdjan en juin, ont remis ça ce dimanche à Spa-Francorchamps (dans un GP remporté par Lewis Hamilton). Deux fois.

La première, dès le départ, a été sans conséquence pour l'un et pour l'autre. Leur deuxième moment de friction, au 30e tour, a en revanche provoqué la neutralisation de la course pour quatre tours, afin de permettre aux commissaires d'enlever les débris de la piste. Perez a dû abandonner au 42e tour, et si Ocon a limité la casse en terminant 9e, il était très en colère pendant et après la course.

«Il va y avoir beaucoup de choses à expliquer après cette course, honnêtement je reste toujours calme mais je n'étais pas calme dans la voiture pour une fois. Ce qu'il fait c'est inacceptable! C'est dangereux à plus de 300 km/h! Ça aurait pu être très dangereux pour nous deux, j'aurais pu m'envoler, au premier tour comme lors du deuxième incident. Donc il va falloir qu'il se calme sinon ça va mal aller pour lui, je pense, a dit le Français au micro de Canal +.

«Il faut que l'équipe fasse quelque chose pour régler ça. Quel est l'objectif en me tassant autant vers le mur? Il a risqué ma vie, et la sienne», a-t-il ajouté. Sergio Perez a lui aussi réagi. «Le premier accrochage est totalement de ma faute. J'accepte ma responsabilité et j'en suis désolé (...). Pour ce qui concerne le deuxième incident, je pense qu'Esteban s'est montré très optimiste, car il n'y avait pas la place pour deux voitures à cet endroit. Il avait toute la ligne droite qui suivait pour effectuer sa manœuvre et c'est donc dommage que nous nous sommes touchés. Nous avons ruiné notre course. Je suis très déçu de moi aujourd'hui.»

Tous deux ont convenu qu'il allait falloir parler. On leur conseille de le faire vite, le prochain Grand Prix est annoncé dès la semaine prochaine, à Monza. «À l'avenir, ils n'auront plus l'opportunité de se battre. Nous les avons laissés se battre jusqu'à présent, mais s'ils ne sont pas capables de le faire d'une façon qui ne nuit pas à l'équipe, nous ne les laisserons plus le faire», a de toute façon fait savoir le directeur de l'écurie, Otmar Szafnauer, sur Sky Sports. Les murs de Force India risquent de trembler dans les prochains jours.