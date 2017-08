EN DIRECT. Guingamp-Strasbourg: Les Bretons veulent lancer leur saison pour de bon... Suivez le live avec nous

Salut les loustics et bienvenue sur le canapé le plus cosy de France ! On commence ce dimanche de foot par un petit match sympa entre Guingamp et Strasbourg. Après avoir joué le PSG et Nice, Guingamp a enfin droit d'affronter une équipe un peu plus modeste. Et pour ne pas prendre trop de retard au classement, Guingamp espère vraiment faire un résultat aujourd'hui. En face, les Strasbourgeois vont essayé de confirmer leur bon début de saison. Je ne sais pas vous, mais moi j'le sens bien ce match ! Allez, on est parti !!!