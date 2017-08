Vuelta: Mais oui Julian! Alaphilippe mate la concurrence et décroche sa première victoire sur un grand tour

Il était tout simplement trop fort pour la concurrence en ce samedi. Julian Alaphilippe n'a laissé aucune chance a ses compagnons d'échappée lors du sprint final de la 8e étape de la Vuelta reliant Hellin à Xorret de Cati. A l'attaque avec Alberto Contador, Cris Froome a quant à lui encore consolidé son maillot rouge. Une machine.

What a day for @alafpolak! Victory on #LV2017 stage 8, his maiden win in a Grand Tour! Congrats, Julian! Photo: @BrakeThrough pic.twitter.com/P3DiHq2zNa