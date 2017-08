Le président du Barça aurait menti à propos de la prolongation de contrat de Lionel Messi

Josep Bartomeu à New York le 20 juillet 2017. — Mark Lennihan/AP/SIPA

Le sale été de Josep Maria Bartomeu, acte 54. Après avoir gobé son couvre-chef dans le dossier Verratti au début de l’été, après s’être fait voler son joyau Neymar par le PSG après un feuilleton rocambolesque, le président du Barça n’a plus beaucoup de crédit auprès des socios du FC Barcelone. Récemment, un hashtag #BartomeuDimiteYa (« Bartomeu, démissionne) a été lancé sur Twitter pour demander à Bartomeu de rendre son badge et son flingue et de dégager le plancher.

>> A lire aussi : VIDEO. Supercopa: Le Real coule le Barça avec un super Benzema et un Asensio toujours plus fort

Et la nouvelle rumeur qui court en Espagne à son sujet ne devrait pas arranger les choses. Selon le journal El Confidential, à travers la voix de sa journaliste Gemma Herrero, le président barcelonais aurait menti à propos de la prolongation de contrat de Lionel Messi. Annoncée au tout début du mois de juillet comme acquise, la prolongation de La Pulga ne serait en réalité par du tout officiel à l’heure actuelle.

Bartomeu bluffe, City annonce le plus gros transfert de l’histoire, tiens, tiens…

« Il a décidé de mentir délibérément et de dire que tout était fait », lâche-t-elle, sûre de son fait. L’image de Bartomeu est au plus bas, dit-elle encore. Il a menti, sciemment et sans hésiter. Il a menti aux partenaires sur un problème vital. Et de quelqu’un qui ment, on ne peut pas faire confiance. »

Sheikh Mansour has told Manchester City fans to be patient because soon they'll be involved in the biggest transfer in history #MCFC — Transfer Rumours UK (@TransferRumou14) August 18, 2017

On a du mal à imaginer que Messi puisse refuser de prolonger son bail en Catalogne, mais la façon d’agir de Bartomeu fait tout de même tâche. Sans vouloir rajouter de l’huile sur le feu, cette info nous fait penser à une autre, sortie récemment. Le propriétaire de Manchester City a en effet annoncé aux supporters des Citizens que son club allait bientôt réaliser le plus gros transfert de l’histoire. Etrange coïncidence…