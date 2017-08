MMA: «Il ne tiendra pas jusqu'au deuxième round»... McGregor annonce son KO sur Mayweather

Mayweather vs McGregor — Capture d'écran

Personne n’y croit sauf lui. Conor McGregor apparaît très confiant à un peu moins de dix jours de son combat contre le boxeur invaincu Floyd Mayweather. Le champion de MMA fanfaronne et annonce son KO à venir sur l’Américain… dès la deuxième reprise.

"I work hard, and through my hard work, I gain my confidence." @TheNotoriousMMA #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/NcgDGPlqmL — Conor McGregor News (@ConormcGregor5) August 11, 2017

« Surtout avec des gants de huit onces, je ne pense pas qu’il tiendra jusqu’au deuxième round », a asséné mercredi la star des arts martiaux mixtes lors d’une conférence téléphonique, alors que les deux hommes ont été autorisés à utiliser des gants plus légers que ceux de dix onces en usage dans les combats professionnels de boxe anglaise.

Mais d’un autre côté, Conor aimerait que ça dure…

« Je ne veux pas que les gens disent : "Oh, il a eu de la chance sur ce coup" et tout ça. Une partie de moi espère qu’il durera, comme ça je pourrai montrer mes qualités et le démonter », a déclaré McGregor, dans un nouvel épisode de provocations entre les deux boxeurs depuis l’annonce de leur combat en juin.

L’Irlandais a expliqué avoir encaissé des sessions d’entraînement éreintantes, qui l’ont emmené « en enfer et ramené sur Terre », afin d’être prêt à tous les scénarios sur le ring de la T-Mobile Arena. « Je suis prêt pour les deux scénarios. Je suis prêt à aller à la guerre sur 12 rounds, et je suis prêt à le battre d’entrée. » Le public et les promoteurs opteront pour la deuxième option.