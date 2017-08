Roger Federer renonce au Masters 1000 de Cincinnati et perd tout espoir de redevenir n°1 mondial

Federer battu par Raonic à Wimbledon. — LEON NEAL / AFP

Le Suisse Roger Federer, battu en finale du Masters 1000 de Montréal, a renoncé au Masters 1000 de Cincinnati, ont annoncé lundi les organisateurs, assurant à l’Espagnol Rafael Nadal la place de n°1 mondial dès la semaine prochaine.

« J’ai toujours aimé jouer ici. Cincinnati a les meilleurs supporters du monde et je suis désolé de les rater », a expliqué Federer, blessé au dos. Nadal, de son côté, n’a plus occupé la place de numéro un à l’ATP depuis juillet 2014.

La liste des grands absents, ceux du top 10 mondial, ne cesse donc de s’allonger. On peut même dire que c’est une véritable hécatombe. Les organisateurs du tournoi doivent commencer sérieusement à tirer la gueule… Et on les comprend.