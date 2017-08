EN DIRECT. Mondiaux d'athle: Enorme frayeur pour Mayer... La dernière pour Bolt... La journée de samedi en live

15h35: On est en plein au milieu du concours de la perche du décathlon de Kevin Mayer et il FAUT qu'on vous raconte une histoire. Mayer a décidé de faire son entrée à 5'10 (très haut) et a raté ses deux premiers sauts. Autant dire qu'en cas de troisième échec, c'était un "0" et donc la fin de tous ses espoirs de médaille. Et voilà ce qu'il s'est passé:

5m10 à son dernier essai... Kevin Mayer est passé tout proche du zéro pointé à la perche 😱😱😱 #London2017 pic.twitter.com/vNjQJCS9yH — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 12, 2017