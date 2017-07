Mercato: «Nous n'avons aucun accord avec le Real Madrid pour Mbappé», assure le vice-président de Monaco

Le Toulousain Dodi Lukebakio tente de s'opposer au Monégasque Kylian Mbappé lors du match de Ligue 1 entre l'ASM et le TFC, le 29 avril 2017 au stade Louis-II de Monaco. — B. Bébert / Sipa

Il était là pour présenter l’ensemble des recrues monégasques de l’été, mais Vladimir Vasyliev a surtout répondu aux questions pressantes de l’assemblée sur la situation de Kylian Mbappé, que le journal Marca envoie au Real pour 180 millions d’euros, précisant qu’un accord entre les deux clubs a déjà été trouvé. Une information vigoureusement démentie par le vice-président monégasque :

« Nous n’avons aucun accord avec le Real Madrid pour Mbappé. Tous les grands clubs le veulent. Par contre, nous, nous restons sur le même objectif. Nous discutons d’une prolongation, qui doit rester dans le modèle économique de notre club. J’espère qu’on va y arriver. C’est une décision importante, surtout pour Kylian. Il ne faut pas se précipiter ».

Les discussions pour un nouveau contrat évoquées par l’As Monaco seraient pourtant au point mort. Si l’on en croit l’Equipe, l’ASM n’a fait aucune proposition chiffrée au clan Mbappé, une manière de le pousser vers la sortie, alors que le joueur comptait initialement rester un an de plus en principauté. Il faut dire que quand le Real ou un autre met pratiquement 200 millions sur la table, ça fait réfléchir.

Si le dossier Mbappé reste ouvert, Vasyliev a en revanche fermé la porte sur les petits pieds nus de Fabinho et Lemar, eux-aussi courtisés par l’Europe entière. « On a gardé tous les joueurs clés qu’on voulait garder. Vous avez mentionné Fabinho qui est un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. J’ai aussi vu des spéculations sur Lemar, lui aussi il reste, on a discuté. Ce sont deux grands talents et des joueurs incontournables de notre équipe ». Jusqu’au Trophée des champions, au moins.