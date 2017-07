EN DIRECT. Tour de France 2017: Champagne pour Froome... Méfiance pour Bardet... Suivez la 21e étape avec nous

Bonjour à tous les minutos-cyclos! C'est le coeur lourd qu'on se retrouve ce dimanche pour la dernière étape du Tour de France 2017. A la fin de la journée, il faudra donc attendre une année supplémentaire pour revoir le peloton traverser notre beau pays. On en pleure d'avance. Mais avant de nous lamenter, on tâchera de profiter comme il se doit de cette 21e étape entre Montgeron et les Champs-Elysées pour fêter la quatrième victoire de Froome sur la Grande Boucle et - on l'espère - le deuxième podium consécutif de Romain Bardet. Attention à ce diable de Mikel Landa (4e) qui n'a qu'une seconde de retard sur le Français...

>> Rendez-vous à 17h pour le début du live de la 21e étape!