EN DIRECT. Tour de France 2017: Ça trace sur les routes de la cité phocéenne... Vivez le contre-la-montre en live avec nous

Salut les cyclix et bienvenue dans le canapé le plus confortable du monde, sur 20minutes.fr, pour suivre cette avant dernière journée du Tour de France 2017. Et oui, c'est déjà la fin, mais faites-moi plaisir et ne versez pas dans le sentimentalisme mou, pas de larmes, pas de regrets, que des sourires, des vannes et du plaisir. Au programme du jour, une délicieuse traversée de Marseille pour un contre la montre aux accents chantant. Allez, on s'installe tranquillement, on prend un petit café ou une reubié, et on regarde des mecs transpirer !