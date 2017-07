Tour de France 2017: Marcel Kittel remporte au sprint l'étape entre Périgueux et Bergerac

Marcel Kittel compte déjà deux victoires d'étapes sur le Tour de France 2017. — Peter Dejong/AP/SIPA

Quadruplé d'étapes pour Marcel Kittel. Le sprinteur allemand de la Quick-Step a facilement remporté le sprint de la 10e étape devant John Degenkolb et Dylan Groenewegen avec trois vélos d'avance. C'est donc sa quatrième victoire sur ce Tour, sa troisième en tout.

Après la montagne ce week-end et un jour de repos lundi, le peloton a repris mardi la route depuis Périgueux et une étape très tranquille en direction de Bergerac (178km). Deux Français, Elie Gesbert et Yoann Offredo, se sont montrés en composant l'échappée du jour, rapidement rappelée à la raison pour les équipes de sprinteurs, Lotto-Soudal et Quick-Step en tête.