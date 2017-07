Promotion: Karim Benzema intégré à la liste des capitaines du Real Madrid

C'est qui le patron alors? —

Après huit ans de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu, il fallait bien que ça arrive : Karim Benzema a été intégré à la liste des capitaines du Real Madrid. Un statut qu’il gagne grâce à son ancienneté (un peu), à sa relation avec Zizou (un peu beaucoup) et au départ de Pepe en direction du Besiktas (beaucoup beaucoup). Mais on s’en fout, ce qui compte c’est que le Français soit dans la course pour le brassard.

Cristiano será el tercer capitán del Real Madrid la próxima temporada. Benzema aparece como cuarto en la lista para lucir el brazalete. https://t.co/L3s86S4YBs — Iván Álvarez 'Gara' (@Ivan_Gara) July 9, 2017

Par contre, il va falloir attendre avant de le porter autour du bras. Sergio Ramos, Marcelo (qui passe numéro 2) et Cristiano Ronaldo (numéro 3) le devancent dans la hiérarchie des leaders de vestiaire. Mais avec un peu de chance et quelques transferts au mercato, le Benz pourrait bien espérer prendre un peu plus d’ampleur au Real, où il a déjà planté 180 pions et délivré des dizaines de passes décisives (n’est-ce pas Cristiano).