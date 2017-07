Tour de France 2017 : Marcel Kittel remporte au sprint la 6e étape entre Vesoul et Troyes

Marcel Kittel s'est imposé pour la deuxième fois sur le Tour 2017 — Jeff PACHOUD / AFP

Comme toutes les étapes de plat de cette première semaine du Tour de France 2017, celle qui reliait Vesoul à Troyes était réservée aux sprinteurs du peloton. Et à ce jeu, c’est Marcel Kitel qui a gagné devant Arnaud Démare et André Greipel à l’issue de la première arrivée au sprint depuis la disqualification de Peter Sagan et l’abandon de Mark Cavendish. C'est la deuxième victoire de l'Allemand sur cette grande boucle.

En bonne étape de plat qui se respecte, celle de jeudi a vu un trio de tête – composé de Quémeneur, Backaert et Laengen - se dégager prématurément et prendre assez rapidement quatre minutes d’avance sur le peloton. L’écart s’est stabilisé pendant une heure avant de s’effriter au fil des kilomètres jusqu’à devenir nul à l’approche de la ligne d’arrivée. A trois kilomètres du but, le peloton a donc englouti les fuyards et la suite appartenait aux équipes de sprinteurs. Celles-ci se sont comme à l’accoutumée contentées d’accompagner leurs fusées sur la rampe de lancement et de les regarder faire. Malgré un excellent sprint contre la barrière, Nono Démare a dû s'incliner face à la puissance de Kittel.

Au classement général, Chris Froome conserve sans surprise le maillot jaune. Il devance son coéquipier Geraint Thomas et Fabio Aru.