Tour de France: Le beau message d'excuses (et la petite vanne) de Peter Sagan pour Mark Cavendish

On n’est pas trop fans des expressions toutes faites mais on se permet de déroger à la règle : Peter Sagan a définitivement enterré la hache de guerre, si tant est qu’elle ait été, avec Mark Cavendish. Le coureur slovaque a présenté ses excuses au sprinteur britannique dans un tweet plutôt marrant.

Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo 😉 but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF