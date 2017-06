Simulation: «Touché» par un Hadouken, il s'écroule lamentablement en plein match de championnat brésilien

FOOTBALL Ou alors on tient la simulation la plus ridicule de tous les temps...

Lucas Fonseca, de Bahia, à gauche. — EPSON/SIPA

Attention les yeux… On tient peut-être là l’une des plus belles simulations de l’année. Ou peut-être l’une des plus ridicules, c’est au choix. Lors d’un match de championnat brésilien entre Flamengo et Bahia, Lucas Fonseca s’est fait remarquer.

A la 30e minute du match, le défenseur de Bahia a percuté l’attaquant péruvien de Flamengo Paolo Guerrero. Enervé, ce dernier a voulu répliquer par un coup de poing, qui n’a pas atteint sa cible. Mais, ça, Lucas Fonseca n’en a rien eu à faire et a décidé de tomber. Une action qui ressemble à un mauvais montage d’un film de série Z.

Certains n’ont pas hésité à parodier cette simulation. Guerrero aurait pu avoir sa place dans Street Fighter.

Au moins, il y a une justice dans le football. Pour cette faute et cette simulation, le défenseur brésilien a écopé d’un second carton jaune et a donc été exclu du match.