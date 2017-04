Sport

FOOTBALL Tony Adams se fait remarquer pour ses débuts à Grenade...

Tony Adams - Twitter

W.P.

Voilà six ans qu’il n’entraînait plus. Tony Adams, légende vivante d’Arsenal (quasiment 700 matchs disputés avec les Gunners), a fait son grand retour sur les bancs professionnels à Grenade le 10 avril dernier. Et il n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Voilà des images extraites d’une étrange séance d’entraînement du bonhomme.

Tony Adams' training sessions with Granada. Incredible. pic.twitter.com/7ivngGkRlm — Arsenal News (@ArsenalFC_fl) April 15, 2017

Objectif maintien pour Adams et Grenade

Si vous réussissez à décrypter ce passage n’hésitez pas à nous contacter. Pour le reste, il faut savoir qu’Adams s’embarque dans une aventure loin d’être évidente pour sa première expérience en Espagne. Grenade est avant-dernier de Liga et compte sept points de retard sur le premier non-relégable, Leganés. A sept journées de la fin, la mission maintien du coach anglais relève presque de l’impossible.

