FOOTBALL 19 ans et déjà quatre saisons complètes à l'actif de ce diable (rouge) du grand espoir d'Anderlecht...

L'arrivée de Youri Tielemans serait un premier gros coup pour Monaco. - Barczyk / PressFocus/SIPA

Vincent Marche

Encore une pépite pour le Plat Pays... Et celui-là a potentiellement des chances de prouver son talent en Ligue 1. Selon L’Equipe de ce lundi, le jeune milieu international Youri Tielemans serait l’une des priorités du mercato estival de l’ AS Monaco. Le club du Rocher s’active en coulisse pour attirer le grand espoir du club d'Anderlecht, 18 buts et 11 passes décisives en 43 matchs cette saison. Le joueur s'est fait un nom grâce à quelques buts venus d’ailleurs.

Au sein du milieu monégasque, Fabinho dispose d'un bon de sortie et Tiémoué Bakayoko plaît beaucoup à la Premier League, sans compter les possibles départs de Bernado Silva ou Thomas Lemar... Le jeune Belge de 19 ans viendrait ainsi renforcer un secteur qui s'apprête à connaître de grosses pertes.

Le club de la Principauté proposerait un rôle de tremplin au joueur, avant de le voir s'envoler ensuite vers un top club.« Aujourd’hui, Monaco est en pole » avance une source non-citée du quotidien. L'agent belge du joueur est domicilé à... Monaco et a déjà traité avec le club du Rocher, notamment sur le dossier Yannick Carrasco. Pour attirer Tielemans, Anderlecht attendrait au moins 25 millions d'euros. Encore une fois, Monaco prouve son flair sur les jeunes.

